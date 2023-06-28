Москва, 28 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В Кремле решительно отвергают выводы доклада офиса спецпредставителя генсека ООН, в котором военнослужащих Вооружённых сил России обвинили в нарушении прав детей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 28 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Журналисты попросили его прокомментировать решение ООН внести российскую армию в список нарушителей прав детей.

«Наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели Вооружённые силы Украины», — сказал Песков.

Офис спецпредставителя генсека ООН 27 июня опубликовал доклад о нарушении прав детей в зоне СВО. Его авторы также указали, что ВСУ используют школы и больницы в военных целях, а также отправляют на разведку детей. В ООН призвали украинскую армию отказаться от такой практики, но не включили украинских силовиков в список нарушителей прав детей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня 2023 года президент Владимир Путин рассказал, что российские военные вывозили украинских детей из зоны СВО, чтобы спасти им жизнь. Он также опроверг обвинения в похищении, которые распространяют киевские власти, так как в России никогда не препятствовали воссоединению семей и выпускали детей на Украину, если там находились их родственники.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова также отмечала, что украинские власти заявляют, что составили списки «похищенных» детей, но официально не направляли Москве запросов с требованием вернуть их. При этом российская сторона передала Международному комитету Красного Креста данные о детях, вывезенных из зоны СВО, чтобы их могли найти родители или другие родственники.