Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Россия обеспечивала эвакуацию украинских детей из зоны специальной военной операции (СВО), чтобы спасти их жизни и здоровье, и не препятствовала их воссоединению с детьми. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 июня на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге.

Обсуждая вооружённый конфликт на Украине, затронули обвинения Киева в «похищении» детей. Путин подчеркнул, что никто не собирался их забирать у родственников.

«Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в России никогда не мешали украинским детям воссоединиться с родственниками, если таковые находились.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что власти Украины не направляли запросов с требованием вернуть украинских детей, который вывезли из зоны СВО. Она отметила, что публично Киев заявляет о неких своих списках, но кроме этих слов ничего нет. Россия передала в Международный комитет Красного Креста данные о детях для воссоединения их с родителями.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова отметила, что российские власти никогда не отказывались передавать детей украинских граждан их родным на Украине.