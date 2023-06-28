Москва, 28 июня, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой развитие двустороннего сотрудничества двух стран. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Сергей Гунеев Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и Владимир Путин

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе со стороны Бахрейна. Также указывается, что в ходе беседы король Бахрейна указал на дружественный характер отношений двух стран и заявил о поддержке мер российских властей по защите законности и обеспечению стабильности в стране на фоне попытки мятежа 24 июня.

«Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский лидер поздравил Аль Халифу и народ Бахрейна с праздником Курбан-байрам. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с Путиным заявил, что иранские власти поддерживают действия российской стороны в ситуации с попыткой вооружённого мятежа. Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и транспорта и условились продолжать личные контакты.

До этого эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани обсудил с российским лидером попытку вооружённого мятежа в России. Кроме этого, лидеры двух государств указали на высокий уровень двустороннего сотрудничества.

В ночь на 24 июня силы ЧВК Вагнер под руководством Евгения Пригожина вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть бойцов военной колонной направилась в сторону Москвы. Утром 24 июня президент во время обращения к нации заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа.

Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским президентом провёл переговоры с Пригожиным и добился прекращения мятежа. Стороны достигли договоренности об остановке движения вооружённых лиц по территории России и действиях, направленных на деэскалацию напряжения.