Москва, 28 июня, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана бригадным генералом Ахмадом Реза Раданом. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие России и Ирана по линии спецслужб и правоохранителей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня президент Ирана Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что иранская сторона полностью поддерживает Москву в ситуации с попыткой вооружённого мятежа. Также Раиси обсудил с Путиным вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и транспорта.

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об отсутствии сигналов о том, что Иран может отвернуться от России. Директор СВР уточнил, что российские и иранские спецслужбы ведут взаимодействие на хорошем уровне.