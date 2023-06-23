Москва, 23 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Сигналы о том, что Иран может отвернуться от России, отсутствуют. Об этом 23 июня заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя западные публикации о том, что Тегеран под давлением западных государств может начать отворачиваться от Москвы, Нарышкин сказал: «У нас нет каких-либо сигналов о том, что Иран планирует отвернуться от России, всё наоборот».

По его словам, сейчас у спецслужб России и Ирана организовано взаимодействие на хорошем уровне. Он отметил, что был в Тегеране в конце 2022 года и провёл там несколько больших и содержательных встреч.

Ранее американская газета The New York Times написала, что администрация президента США Джо Байдена тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией. В частности, предполагается, что США не будут ужесточать санкции, захватывать танкеры и добиваться новых карательных резолюций в ООН или в МАГАТЭ против Ирана за его ядерную деятельность.

В мае лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) по итогам саммита в Хиросиме призвали к решению вопроса иранской ядерной программы и прекращению передачи России военных беспилотников.