Москва, 28 июня, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Средняя температура воздуха в июле будет выше значений, типичных для этого месяца, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Александр Погожев ИА REGNUM Утреннее солнце

«Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Синоптик напомнил, что для этого времени года для Центральной России нормой является температура воздуха в среднем +10…+15 °C ночью и +22…+27 °C днём. По мнению Тишковца, отмеченное превышение над нормой указывает на то, что июль будет солнечным.

Он также предположил, что в следующем месяце в Центральной России будет наблюдаться нехватка влаги. Эксперт предупредил, что такая погода может создать некоторые риски для лесного хозяйства в виде повышения пожарной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что этим летом в России не стоит ожидать серьёзных погодных катаклизмов. Он отметил, что температурные показатели в пределах 40 °C могут встречаться очень редко и точечно.

26 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионы Сибири, Урала и Поволжья придёт холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 4–6 °C. Кроме того, он сообщил, что в ряде субъектов, а также в ближайшие дни ожидаются сильные дожди.