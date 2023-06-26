Москва, 26 июня, 2023, 04:34 — ИА Регнум. В регионах Сибири, Урала и Поволжья прогнозируется холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 4-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

По словам синоптика, аномально низкая температура воздуха минимум до середины недели сохранится в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Днём воздух будет прогреваться не выше 18 градусов, по ночам ожидается 5-10 градусов тепла.

Температура воздуха в Алтайском крае и Омской области в ближайшие дни опустится до 6-11 градусов тепла, в Томской области, Хакасии и Туве ожидается 4-9 градусов выше ноля. Во второй половине недели потеплеет лишь на 2-3 градуса.

Прохладная погода прогнозируется в Чувашии, Удмуртии и Кировской области. По ночам здесь будет всего плюс 6-11 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее ИА Регнум передавало, по информации синоптиков прогностического центра «Метео», с конца июня и до начала августа в Европейской части России, в том числе и в столице, погода будет жаркой и превысит климатическую норму примерно на 5–10 градусов. Высокие температуры приведут к повышению класса пожарной опасности.