Москва, 27 июня, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет готовность и бдительность в связи с произошедшими в России событиями.

Иван Шилов ИА Регнум Йенс Столтенберг

«Что касается последствий мятежа, событий, которые мы наблюдали в России в последние дни, пока рано делать какие-либо окончательные выводы по долгосрочным последствиям, в том числе для НАТО», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в Гааге (Нидерланды) 27 июня.

Генсек НАТО добавил, что вопросы о дополнительных мерах по усилению коллективной обороны на восточном фланге военно-политического блока будут решаться на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе (Литва).

Как передавало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин во время обращения к нации заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа.

Позднее глава белорусского государства Александр Лукашенко по согласованию с российским президентом провёл переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности об остановке движения вооружённых лиц по территории России и действиях, направленных на деэскалацию напряжения.