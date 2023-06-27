Нью-Йорк, Германия, 27 июня, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Россия в середине июня на заседании Совбеза ООН уже заявляла, что властям Германии, Дании и Швеции необходимо сообщать в СБ ООН о ходе расследования подрыва «Северных потоков», но этого до сих пор не сделали. С таким заявлением 27 июня выступил перед журналистами первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум Диверсия на «Северных потоках»

«Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, и настаиваем, что наша страна, пострадавшая в результате этого преступления, должна получать информацию об этой ситуации так же, как Совет Безопасности», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Россия продолжит поднимать тему теракта на «Северных потоках» и не позволит замести её под ковёр.

Накануне Полянский заявил, что поднимет в ООН вопрос о «Северных потоках», так, на место диверсии уже чуть туристов не возят, а России так и не предоставили официальных данных.

Депутат Госдумы Андрей Алёхин (КПРФ) в беседе с ИА Регнум отметил, что отказ предоставить материалы расследования терактов на «Северных потоках» свидетельствует о стремлении скрыть причастность стран Запада к преступлению. Он также назвал непонятной позицию Германии, которая также вложила немало средств в строительство трубопроводов и понесла убытки от их подрыва.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Неизвестные с помощью серии взрывов разрушили нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти этих стран, а также ФРГ проводят расследование, но не пускают туда представителей России под предлогом конфиденциальности.