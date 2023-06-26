Нью-Йорк, США, 26 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Россия запросила обсуждение диверсий на «Северных потоках» в Совете Безопасности ООН на 27 июня. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в постоянном представительстве страны в организации.

Иван Шилов ИА Регнум Диверсия на «Северных потоках»

Заместитель постпреда Дмитрий Полянский написал в Telegram-канале, что обсуждение будет закрытым.

«Привлечём внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют», — написал он.

Полянский подчеркнул, что российскую сторону ничем не подкреплённые заверения о ходе расследования не устраивают.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Швеции скрывать материалы по «Северным потокам». Депутат Андрей Алёхин в беседе с ИА Регнум заявил, что готовность шведской прокуратуры засекретить материалы расследования терактов на газопроводах доказывает, что Запад причастен к случившемуся. Парламентарий напомнил, что первой реакцией западных стран были попытки обвинить в случившемся Россию, что было, как он отметил, и смешно, и глупо, а потом они начали перекладывать вину за произошедшее на Украину.

Так Алёхин прокомментировал заявление прокуратуры Швеции о том, что она может засекретить часть расследования терактов на газопроводах и обнародовать лишь отдельные фрагменты, а после завершения расследования вообще не публиковать никаких материалов. Датский телеканал перед этим опубликовал новые кадры повреждённых газопроводов, по которым видно, что их подрывы отличаются друг от друга и могли быть организованы и исполнены разными лицами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Тогда серия подрывов разрушила нитки в тот момент, когда по ним не велась прокачка газа. Факт намеренного подрыва подтвердили премьер-министры Польши и Дании, через исключительную экономическую зону которой пролегали потоки. Под предлогом сохранения конфиденциальности к расследованию инцидента не допустили никого, кроме Германии, Дании и Швеции, в том числе отказали и России, после чего президент страны Владимир Путин назвал ситуацию терактом.