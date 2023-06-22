В Госдуме объяснили, зачем Швеции скрывать материалы по «Северным потокам»

Москва, 22 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Готовность шведской прокуратуры засекретить часть материалов расследования терактов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» доказывает, что страны Запада сами причастны к случившемуся. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявил депутат Госдумы Андрей Алёхин (КПРФ).

Иван Шилов ИА Регнум Диверсия на «Северных потоках»

По его словам, в сложившихся условиях от заграничных следователей можно ждать всего что угодно. Парламентарий напомнил, что первой реакцией западных стран были попытки обвинить в случившемся Россию, что было и смешно, и глупо. Потом начали перекладывать вину за произошедшее на Украину.

«Хотя совершенно очевидно, что это могли сделать либо США, либо Великобритания. Страны, имеющие соответствующее снаряжение и вооружения», — сказал Алёхин.

По его мнению, именно желание засекретить часть материалов расследования этих терактов говорит о том, что к случившемуся причастны представители Запада.

«Газопровод к СВО отношения, не имел и строила его не только Россия, но и Германия. Были вложены очень серьёзные деньги. Поэтому признаваться в терроризме они не хотят, — сказал Алёхин. — Цель теракта состояла в том, чтобы лишить Германию газа. Но немцы сейчас ведут себя непонятно. Предыдущее руководство заняло бы другую позицию. Но Шольц полностью под американцами. И поэтому помалкивает».

Депутат подчеркнул, что если бы Запад мог обвинить в теракте Россию, то никто бы ничего не засекречивал. Вместо этого уже «провели бы 100 пресс-конференций», обличая РФ.

«А раз собираются засекречивать, то всё не так и совсем не так. Ещё раз подчеркиваю — если бы у Запада была возможность обвинить Россию, то они бы ничего не засекречивали», — подытожил Алёхин.

Ранее прокуратура Швеции объявила, что может засекретить часть материалов расследования терактов на «Северных потоках», а обнародованы будут только некоторые фрагменты дела. Кроме того, если расследование завершится, то никакие материалы вообще не будут публиковаться.

Кроме того, ранее датский телеканал TV 2 опубликовал новые кадры повреждённых газопроводов, полученные с помощью подводного беспилотника. Опираясь на полученные данные, был сделан вывод о том, что подрывы «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» серьёзно отличаются друг от друга и, вероятно, были устроены разными злоумышленниками. Предполагается, что «Северный поток — 2» уничтожили небольшим взрывным устройством и он пострадал от взрыва гораздо меньше, чем «Северный поток — 1».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814822" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Госдуме объяснили, зачем Швеции скрывать материалы по «Северным потокам»

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву.