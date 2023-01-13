Москва, 13 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. У автомобилистов появилось право предъявлять инстекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Так, водители могут предъявить по требованию госавтоинспектора свои права на управление транспортным средством и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Об этом 13 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков ГИБДД

«Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 миллиона водителей», — заявила Волк.

Отмечается, что проверка графического отображения водительского удостоверения и информации о нем будет осуществляться с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.

Напомним, изменения, позволяющие водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию водительского удостоверения, были закреплены в правилах дорожного движения (ПДД) постановлением правительства России, опубликованном 7 октября на портале правительства России.