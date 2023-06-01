Минск, 1 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Дополнительные меры по охране границы Белоруссии и России принимаются в рамках усиления контрразведывательного режима в республике. Об этом 1 июня журналистам заявил председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

Он напомнил, что ранее заявлял о таких планах.

«Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы», ― уточнил Тертель.

По его словам, она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к Белоруссии.

Глава спецслужбы также заявил, что у КГБ есть информация о возможных терактах на территории страны. По данным комитета, тих планируют лица, которые «сформированы в различные боевые группы на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии и некоторых других государств». Тертель подчеркнул, что усиление мер по охране границы позволит в том числе не допустить подобный контингент на территорию страны.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию страны. Он отметил, что около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. В этой связи белорусский лидер поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая на въезде в Белоруссию из России Минск ввёл временный пограничный контроль. В Госпогранкомитете пояснили, что КПП будет работать на всех основных въездах из РФ.

Уточняется, что проверки проводятся в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. Как следует из документа, Россия и Белоруссия признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории стран, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Президент России Владимир Путин подписал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств Союзного государства, 27 января 2023 года.