Москва, 27 июня, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Предложенная отмена налога на доходы физических лиц для людей, которые зарабатывают меньше 30 тыс. рублей в месяц, очень интересная и социально ориентированная, но при её реализации могут возникнуть трудности. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявила Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, во-первых, в большинстве субъектов России 30 тыс. рублей — это заработная плата, которую получает примерно 30, а то и более процентов населения. Следовательно, местные бюджеты могут лишиться значительной части поступлений. Во-вторых, возникают вопросы, как граждане данной категории будут получать положенные налоговые вычеты, которые распространяются на различные сферы жизни: жилищные, социальные, стандартные и другие. Кроме этого, велик риск того, что многие работодатели опять перейдут на «серую», либо «чёрную» заработную плату, чтобы не показывать доходы, что очень неблагоприятно скажется на экономике в целом.

В свою очередь, Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, считает, что отмена НДФЛ для тех, кто получает меньше 30 тыс. рублей, предполагает незначительные риски.

«В целом по стране ставка НДФЛ для остальных категорий граждан останется на прежнем уровне. Сейчас размер НДФЛ зависит от вида дохода и налогоплательщика. Согласно налоговому законодательству, ставка НДФЛ составляет 13% для тех, кто зарабатывает до 5 млн рублей в год. Если же доход больше данной суммы, то налог уже составляет 15%», — напомнил Осянин.

По его мнению, отмена НДФЛ для граждан, получающих меньше 30 тыс. рублей в месяц, позволит им сохранить порядка 3900 рублей в месяц, или около 47 тыс. рублей в год.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили внести на рассмотрение законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что такие меры дадут возможность россиянам с низким уровнем зарплаты повысить свой уровень жизни.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») счёл такую идею правильной, но призвал учитывать состояние бюджета, который сейчас очень напряжён из-за санкций.

В свою очередь, экономист Олег Комолов полагает, что в настоящее время власти РФ не станут отменять НДФЛ для тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей в месяц, так как бюджет дефицитен, а стало быть, приходится включать режим экономии.