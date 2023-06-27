Вашингтон, 27 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Западные чиновники сообщили каналу CNN, что во время попытки вооружённого мятежа в РФ страны Запада попросили Киев не наносить удары по российской территории. США не хотели, чтобы в Москве обвинили Вашингтон в причастности к мятежу, сообщил телеканал.

Эрик Романенко/ТАСС Боец ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Телеканал привёл слова одного из чиновников, который пояснил, что Киев просили «не раскачивать лодку». Запад не хотел иметь отношение к мятежу и не хотел, чтобы удары Украины в Москве восприняли как помощь мятежникам.

Запад предупредил Украину, чтобы ВСУ не занимались провокацией. США не хотели, чтобы действия Киева сочли инициированными Вашингтоном.

«Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России», — привёл американский представитель данные Киеву указания.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 июня CNN передал информацию, согласно которой разведка США, располагая данными о подготовке вооружённого мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, предупреждала об этом конгрессменов.

26 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о реакции на информацию о мятеже, который Пригожин предпринял 24 июня, в американским посольстве.

По словам главы МИД РФ, посол США в Москве Линн Трейси заверила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к мятежу. Американская сторона называет случившееся 24 июня в России внутренним российским делом.

На фоне начала вооружённого мятежа президент РФ Владимир Путин 24 июня заявил, что совершено преступление. Позднее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко объявила, что на одобренных Москвой переговорах с Пригожиным удалось достичь соглашения об остановке движения вооружённых людей по территории РФ.