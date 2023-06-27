Луганск, 27 июня, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила колонну с военной техникой и солдатами украинских войск около Кременной в ЛНР и этим сорвала ротацию противника. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Минобороны РФ

«В районе населённого пункта Верхнекаменское, что на юго-западе Кременной, уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях ВФУ [вооружённых формирований Украины] в районе населенного пункта Белогоровка», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт указал, что в результате этого командование ВСУ приказало своим подразделениям у Белогоровки продолжать оставаться на занимаемых позициях на неопределенный срок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко написал, что ВСУ применили запрещённые химические боеприпасы при ударе по российским позициям в районе Соледара. Он уточнил, что в настоящее время специалисты войск РХБЗ определяют тип отравляющего вещества, которое применили украинские боевики.

До этого Герой России, командир танковой роты Руслан Курбанов рассказал, что военные из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили под Новодонецком бронеавтомобиль производства американской компании Oshkosh, в котором находились солдаты ВСУ. Военный уточнил, что украинская армия бросила на поле боя в общей сложности 50 единиц техники.