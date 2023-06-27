Донецк, 27 июня, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили под Новодонецком (ДНР) американский бронеавтомобиль производства компании Oshkosh, которым управляли украинские военные, заявил Герой России, командир танковой роты Руслан Курбанов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам офицера, всего ВСУ бросили на поле боя 50 единиц техники.

«Порядка 50 единиц трофейной техники осталось, каждый день штурмовой отряд нашей бригады подготавливает к эвакуации технику… Большая часть техники, которую они в панике сами кинули и убежали. У данного автомобиля пробито всего два колеса, машина технически исправна и ездит», — сказал Курбанов.

Захваченный бронеавтомобиль, как правило, используется для высадки пехоты или подвоза боеприпасов к передовой. Отмечается, что технику удалось отбить на участке территории, где сходятся ДНР и Запорожская область.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что истребители Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили на краснолиманском направлении пункт управления ВСУ, а также опорный пункт и пункт временной дислокации противника. Также российская авиация поразила более 10 районов сосредоточения живой силы и огневых средств украинской армии, а экипаж тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт киевских войск в районе населённого пункта Червоная Диброва.

Кроме того, российские артиллеристы нанесли удары по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества и Торского участка.