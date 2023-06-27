Луганск, 27 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по позициям армии России в районе Соледара с применением запрещённых химических боеприпасов. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВФУ [Вооружённые формирования Украины] нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что при детонации такого боеприпаса выделяется едкий дым, вызывающий жжение при попадании на кожный покров, вдохнувшие отравляющее вещество люди теряют сознание.

Также Марочко указал, что в данный момент специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты устанавливают тип отравляющего вещества, применённого ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что киевская армия снова применила химические боеприпасы при обстреле позиций ВС России на территории Запорожской области. Он уточнил, что при разрыве таких снарядов у российских солдат наблюдаются слезотечение и удушье.