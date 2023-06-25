Вильнюс, 26 июня, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Усилить безопасность восточного фланга НАТО потребуется в случае, если Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» окажется на территории Белоруссии, заявил в беседе с журналистами президент Литвы Гитанас Науседа.

Lrp.lt Флаги Литвы и НАТО

Литовский лидер уточнил, что он имеет ввиду не только свою страну, а всю организацию НАТО. Особенно это важно подчеркнуть перед саммитом альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля, добавил Науседа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В Кремле подтвердили, что Пригожин покинет территорию страны и уйдёт в Белоруссию. Гарантией этого является слово президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ему неизвестно, кем будет работать глава ЧВК после ухода в соседнее государство.