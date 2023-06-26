Москва, 26 июня, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России назвало планы Киева по вывозу ценностей из Киево-Печёрской лавры за границу примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского. Как заявила 26 июня официальный представитель ведомства Мария Захарова, такие действия разрушают основы украинского общества и общие для России и Украины духовные скрепы.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Речь идёт не только о банальном разграблении святыни, но и лишении украинского народа и всего мирового православия его религиозного, культурного и исторического достояния. Очевидно, что засевшим в Киеве неонацистам чужды интересы жителей страны и сама Украина», — говорится в опубликованном на сайте министерства сообщении.

Захарова отметила, что гонения Киева в отношении канонической Украинской православной церкви — одна из регулярных тем бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО, по итогам которых организация заверила, что не будет принимать участие в перемещении православных святынь Украины.

«Принимая во внимание, что на карту поставлен международный авторитет ЮНЕСКО, надеемся, что слова секретариата не будут расходиться с его делами», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова заявила, что российские военные, в отличие от ВСУ, предпринимают все возможные шаги для недопущения нарушения обязательств России по конвенциям ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, о мерах предупреждения незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей и об охране всемирного культурного и природного наследия.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 стало известно о намерении украинских властей выдворить монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печёрской лавры после отказа им в продлении аренды лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ, смогут остаться в монастырях.

В РПЦ действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, в МИД России призвали международные организации повлиять на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Киева подтверждают правильность проведения российской спецоперации.

13 марта на территорию лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия для проведения ревизии. Впоследствии долгое время продолжались стычки прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и многочисленными провокаторами.

Позднее администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела на её территории специальный пропускной режим на период работы комиссии по приёму имущества монастыря. 1 мая соответствующая комиссия минкультуры Украины прибыла на территорию лавры, чтобы описать имущество.