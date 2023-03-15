Минкульт Украины предложил монахам Киево-Печерской лавры перейти в раскольническую церковь

Киев, , 00:52 — REGNUM Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в СМИ, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре в случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).

В Киево-Печерской лавре Марина Захарова © ИА REGNUM

Ткаченко заверил, что вопрос о выселении монахов не стоит. Якобы речь идёт о возвращении имущества, которое принадлежит стране.

«Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел, Антоний, синодальное управление, администрация церкви, а уже потом можно говорить обо всех остальных», — пояснил свою позицию министр культуры.

Если имущество монастыря передадут государству, то, по словам Ткаченко, монахи могут перейти в раскольническую церковь — «у них всегда есть выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, монахи Киево-Печерской лавры не готовы выполнить предписание и покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении минкультуры Украины, сообщил 13 марта настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.