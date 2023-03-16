Патриарх Кирилл назвал чудовищным изгнание православных из Киево-Печерской лавры

Киев, , 12:15 — REGNUM Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем видеообращении 16 марта призвал воспрепятствовать принудительному выселению из Киево-Печерской лавры православных монахов.

Патриарх Кирилл © Russian Government/Global Look Press

Закрытие лавры для православной церкви нарушило бы права миллионов верующих на Украине, эти права гарантированы не только конституцией Украины, но и документами ООН, сказал глава РПЦ.

«Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия», — заявил патриарх.

Как сообщалось ранее, власти Украины отказались продлевать договор аренды лавры с Украинской православной церковью. При этом министр культуры Александр Ткаченко заявил, что те монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ (ей предполагается передать лавру), смогут остаться в монастырях.