Москва, 26 июня, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ, одного из самых известных экспертов в области гиперзвука Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Это следует из постановления суда 26 июня.

Михаил Метцель/ТАСC Профессор МФТИ Валерий Голубкин во время избрания ему меры пресечения в Мосгорсуде

«Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — зачитал приговор судья.

Гособвинитель изначально ходатайствовал именно о таком наказании. Само дело слушалось в закрытом режиме, так как касалось секретных материалов.

Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из известных специалистов в области гиперзвука.

Он был арестован в апреле прошлого года по статье 275 Уголовного кодекса «Госизмена». Тогда адвокат рассказал, что следствие считает учёного причастным к госизмене из-за того, что тот передал отчёты о своей работе координатору международного проекта гиперзвукового лайнера Hexafly-Int Йохану Стиланту. Проект гиперзвукового лайнера координировал филиал Европейского космического агентства — Европейский исследовательский и технологический центр (ESA — ESTEC) в Нидерландах. В ноябре 2018 года Голубкин передал координатору проекта отчёты. Материалы касались только этого лайнера. Голубкин тогда вину в госизмене не признал.

Учёный входил в число участников международного проекта Hexafly-Int, посвящённого исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, развивающего высокую скорость. Проект существовал в 2014–2019 годах.

Ранее ИА Регнум писало, что в мае по делу о госизмене суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Помимо него дела о госизмене были возбуждены в отношении его коллег учёных-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шпилюка.

При этом какие конкретно секретные данные разгласили учёные, неизвестно из-за засекреченности дел.