Москва, 26 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Профессора МФТИ Валерия Голубкина суд признал виновным в государственной измене, сообщили 26 июня в пресс-службе Мосгорсуда.

МФТИ Профессор МФТИ Валерий Голубкин

Голубкина суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, сообщило РИА Новости.

13 апреля в Лефортовском суде Москвы сообщили об аресте Голубкина: 70-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики заподозрили в государственной измене.

Под стражу его заключили до 12 июня. Защита Голубкина заявила, что обжалует решение суда об избрании меры пресечения. По словам адвоката Александра Тимошенко, обвиняемый не признал вину.

Как сообщала защита обвиняемого, Голубкина арестовали из-за передачи им за границу открытых сведений, касающихся сверхзвуковой гражданской авиации. В 2018 году он участвовал в международном проекте по таким разработкам.