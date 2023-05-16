Москва, 16 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. По делу о госизмене суд арестовал главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда в Новосибирске.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Звегинцев

Согласно картотеке суда, физик Звегинцев отправлен под домашний арест до 7 июня. В управлении судебного департамента Новосибирской области при этом уточнили, что учёный под арестом с 7 апреля. Решение суда защита не обжаловала.

Ему официально предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ «Госизмена».

Ранее коллеги учёного опубликовали на сайте учреждения открытое письмо к властям России с просьбой обратить внимание на то, что уже третий за последние пару лет учёный попал под статью о государственной измене. Авторы выразили уверенность в том, что учёные не разглашали секретные данные, так как все их работы проходили экспертную оценку, однако объяснить, за что именно арестован Звегинцев, не смогли.

Так, представители ИТПМ СО РАН заявили, что никто не был ознакомлен со статьёй, которая могла стать причиной для подозрений в госизмене.

«Дело закрытое, никто не ознакомлен», — пояснили они.

По данным ТАСС, причиной для возбуждения дела в отношении Звегинцева мог стать материал о газовой динамике в иранском журнале.

Помимо Валерия Звегинцева дела о госизмене возбуждены в отношении его коллег учёных-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шпилюка.

При этом, какие конкретно секретные данные могли разгласить научные сотрудники, неизвестно из-за засекреченности дел.

В октябре прошлого года стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался учёный, президент Арктической академии наук, капитан первого ранга в отставке Валерий Митько, который был фигурантом уголовного дело о государственной измене в форме шпионажа. Митько был 81 год, он находился под домашним арестом, вину не признал.