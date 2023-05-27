Москва, 27 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Истребители F-16 сильно разочаруют главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за их уязвимости перед Россией. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС Истребитель F-16

По его мнению, ключевым моментом, который требуется Украине для борьбы с ВКС России, являются современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе.

Однако Украина вряд ли получит F-16 с такими приборами из-за их дороговизны, считает Белл. Тем более, добавил эксперт, Запад боится, что Россия перехватит технологии, поэтому не станет рисковать своим передовыми разработками.

Ранее другой эксперт, бывший агент британской службы внешнеполитической разведки Аластер Крук назвал истинную цель поставок F-16 Киеву. По его мнению, поставки истребителей Украине представляют собой попытки западных стран сохранить лицо на фоне военных успехов России.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 мая, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте. Вместе с тем он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение лётчиков ВСУ работе с F-16.

В министерстве обороны Украины подсчитали, что киевскому режиму потребуется почти 50 американских истребителей F-16 для возвращения контроля над территориями Украины.

Однако подполковник армии Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис считает, что истребители F-16 в случае их передачи киевскому режиму ждёт уничтожение. По его словам, данные самолёты не являются невидимками и они уязвимы для зенитно-ракетных комплексов ВС РФ С-300 и С-400.