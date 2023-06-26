Брюссель, 26 июня, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Министры иностранных дел 27 стран — членов Европейского союза одобрили увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из средств которого они финансируют оказание военной помощи Украине. Об этом говорится в распространённом 26 июня заявлении Совета Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на €3,5 млрд на основании ранее заключенного соглашения от 20 марта 2023 года», — заявили чиновники.

Отмечается, что такое увеличение средств фонда должно способствовать его устойчивости и предсказуемости в долгосрочной перспективе, а также сохранению глобального географического охвата фонда и способности Евросоюза предотвращать кризисы и конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правительство Австралии объявило, что намерено выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $73,4 млн. Отмечалось, что эти средства должны пойти на приобретение боеприпасов и военного транспорта.

В свою очередь, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель 22 июня заявил, что увеличение видов поставляемого США ВСУ оружия является стратегией Белого дома. По его словам, Пентагон согласует с союзниками и партнёрами типы технологий и систем для украинских войск.