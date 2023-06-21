Вашингтон, 22 июня, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Увеличение видов поставляемого оружия ВСУ из США — это стратегия Белого дома, удовлетворяющая потребности безопасности Киева. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Патель пояснил, что госдеп советуется с союзниками и партнёрами о типах технологий и систем, в которых нуждается киевская армия.

«Это является нашей стратегией в отношении поддержки в безопасности Украины», — сказал он журналистам, добавив, что в Вашингтоне не видят причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что действиями киевской армии управляют из столицы Британии.

Для США и Британии украинцы являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России. Об этом 19 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.