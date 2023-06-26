Луганск, 26 июня, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Российская армия успешно отразила все попытки украинских военных провести наступательные действия на Артёмовск в ДНР. Об этом 26 июня рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Сергей Батурин Танк Т-72

Марочко уточнил, что ВСУ продолжают делать попытки наступления на донецком направлении.

«Силами до роты, ВФУ [вооружённые формирования Украины] попытались атаковать в районе населённого пункта Артемовск», — написал он.

Эксперт указал, что противник атаковал фланги российских войск на северо-западе и юго-западе города.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ успешно были нанесены огневые поражения по сосредоточению живой силы и технике противника», — отметил Марочко.

Эксперт добавил, что украинские военные в результате этого понесли потери и вернулись обратно на свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что в течение последнего времени украинские диверсанты на сватовско-кременском направлении в зоне СВО в четыре раза чаще стали делать попытки прорыва в тыл ВС России. По мнению эксперта, это происходит на фоне попыток ВСУ начать наступление для прорыва российской обороны.

До этого начальник пресс-центра «Центральной» группировки войск Александр Савчук сообщил об удачных действиях ВС России на краснолиманском направлении. Он утончил, что в ходе них удалось подавить 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов украинских боевиков.