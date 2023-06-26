Луганск, 26 июня, 2023, 08:54 — ИА Регнум. За последнее время диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск на сватовско-кременском направлении в зоне СВО в четыре раза чаще стали пытаться прорваться в тыл российской армии. Об этом 26 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал Марочко, на краснолиманском направлении в течение последней недели отмечается резкое увеличение активности украинских диверсантов.

«По сравнению с предыдущим отчетным периодом на сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что, по его мнению, это связано с попытками наступления украинских боевиков для прорыва обороны Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава пресс-центра «Центр» группировки войск Александр Савчук рассказал об удачных действиях российских военных на краснолиманском направлении. Он указал, что в ходе них было подавлено порядка 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов ВСУ.

Позднее разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки «Юг» сообщил, что украинские боевики не ведут наступательных действий в районе Артёмовска в ДНР. Он уточнил, что дорога, по которой ВСУ ведут снабжение своих подразделений в районе, находится под огневым контролем российских войск.