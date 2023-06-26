Красный Лиман, Украина, 26 июня, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об удачных действиях подразделения на краснолиманском направлении. Бойцы подавили около 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815659" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На краснолиманском направлении уничтожено около 30 позиций артиллерии ВСУ

Также авиация сделала более 40 вылетов, в ходе которых нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники и националистов.

На торском участке в районе Серебрянского лесничества обнаружено перемещение подразделений киевских боевиков — артиллерия уничтожила бронированные машины, два пикапа и личный состав ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ в чёткой координации выдавливают киевскую армию с позиций дальше Артёмовска.

По словам командира танкового подразделения, разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ведут корректировку огня экипажей по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам. Поражение боевиков идёт с закрытых огневых позиций.

Российские бойцы ведут ожесточенные бои по освобождению городка Марьинка в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики его превратили в мощный укрепрайон.