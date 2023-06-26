Вашингтон, 26 июня, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Эффективность русского оружия не позволила ВСУ добиться успеха в ходе боевых действий, даже при оказании Западом военной поддержки, написал обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Эксперт констатировал, что у России больше военно-воздушных сил, самолёты русских технологически превосходят украинские.

«Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил. Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», — отметил О’Брайен.

Российская армия обладает множеством артиллерийских и ракетных установок, эффективных противотанковых комплексов. Киев, имея современную западную технику, провалил контрнаступление. Танки Leopard и боевые машины Bradley оказались уничтожены, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ из-за медлительности в решении вопросов о поставках военной технику Киеву. Поскольку Россия успела хорошо подготовить оборону, то контрнаступление ВСУ не будет быстрым, в нём «не будет экшна», сказал он.

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин заявил о важности повышения обороноспособности России, но не в ущерб развитию экономики и выполнению социальных обязательств.