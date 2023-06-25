Москва, 25 июня, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Важно повышать обороноспособность России не в ущерб развитию экономики и выполнению социальных обязательств, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В интервью, записанном 21 июня, российский лидер сообщил, что регулярно проводит совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, которые связаны с налаживанием производства в оборонной сфере. Путин добавил, что говорит с директорами предприятий и руководителями компаний об эффективности производства, о необходимых доработках, о том, «где и чего не хватает».

Всегда идёт речь о финансовом обеспечении. Обсуждения нужны, чтобы вооружение и техника выпускались в должном темпе и нужном объёме, надлежащего качества. При этом должны быть выполнены все социальные обязательства перед страной, решены социальные задачи.

«Наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному. А главное — это основа. А основа — это экономика», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также заявил, что вопросам спецоперации на Украине уделяет первостепенное внимание. Именно с них начинается и заканчивается его рабочий день.