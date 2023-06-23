Киев, 23 июня, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Медлительность западных стран в решении вопросов о поставках военной техники на Украину привела к тому, что Россия успела выстроить оборону, которую непросто преодолеть, заявил 23 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Время, затраченное на убеждение партнёров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей», — написал Подоляк на своих страницах в соцсетях.

Он также отметил, что, поскольку Россия успела хорошо подготовить оборону, то контрнаступление ВСУ не будет быстрым, в нём «не будет экшна».

22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешнее наступление ВСУ не будет последним. Украина проведёт «столько наступлений, сколько понадобится», сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мужеству и стойкости российских солдат и офицеров Украине в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов. Потери противника значительно превышают классическое сочетание три к одному (соотношение потерь у наступающих и обороняющихся соответственно), подчеркнул президент.

22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент заявил, что западные страны, очевидно, готовы поставлять Украине всё новую военную технику. Мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией «до последнего украинца», добавил Владимир Путин.