Москва, 25 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Минцифры РФ рекомендовало сделать 26 июня выходным днём сотрудникам IT-компаний, СМИ и операторов связи в регионах, в которых происходили события, связанные с передвижениями ЧВК «Вагнер». Об этом 25 июня сообщается в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа в IT сфере

«Суббота была очень эмоциональным и напряжённым днём. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что многие сотрудники Минцифры провели выходные на рабочем месте, поэтому принято решение дать им выходной в понедельник.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём. Перед этим в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В тот же день вечером, после стабилизации обстановки, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила, что 26 июня в Москве остаётся нерабочим днём.