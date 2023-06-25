Москва, 25 июня, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Режим рабочего времени для сотрудников в нерабочий понедельник, 26 июня, определяется работодателем, сообщили 25 июня в пресс-службе мэра Москвы.

В соответствии с указом президента России на территории Москвы введён уровень повышенной готовности и создан оперативный штаб, рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.

«Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения», — пояснили в мэрии.

Пресс-служба мэра Москвы уточнила, что режим рабочего времени в выходной день, 26 июня, для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём. Перед этим в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В тот же день вечером, после стабилизации обстановки, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила, что 26 июня в Москве остаётся нерабочим днём.