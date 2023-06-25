Москва, 25 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В России необходимо принять закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом 25 июня заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям».

Иван Шилов ИА REGNUM

На вопрос, могут ли в ближайшее время подготовить и принять закон, регулирующий деятельность ЧВК, Картаполов ответил: «Мы над этим работаем».

По его словам, в Госдуме сейчас продолжают работать по всем направлениям деятельности вооружённой структуры государства, в том числе и по ЧВК как одного из её компонентов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.