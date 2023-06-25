Москва, 25 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В результате перестрелки при прохождении автоколонны группы «Вагнер» в Павловском районе Воронежской области 25 июня 19 домов получили повреждения, сообщил 26 июня глава района Максим Янцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений», — написал он.

Янцов подчеркнул, что жителям района будет оказана помощь в устранении повреждений, а также компенсирован ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.

Позднее в тот же день в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости. Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров. Глава Российского государства поблагодарил коллегу за проделанную работу.

Вечером 25 июня губернатор Воронежской области региона Александр Гусев сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» завершили движение через территорию Воронежской области. Он отметил, что после окончательного разрешения ситуации вокруг ЧВК власти региона снимут ограничения, введённые накануне. Об этом, как и о мерах для устранения и компенсации ущерба, будет сообщено дополнительно.