Москва, 25 июня, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки пресекли действия двух диверсионных групп противника, сообщили в Министерстве обороны РФ 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на том же (краснолиманском) напправлении в минувшие сутки были отражегны четыре атаки противника, нанесены поражения подразделениям двух бригад и одного полка ВСУ, уничтожено до 130 военнослужащих противника и восемь единиц техники.

Также в Министерстве обороны 25 июня сообщили о новых попытках ВСУ наступать на четырёх направлениях (также на донецком, южнодонецком и запорожском), отражении 10 атак противника в районе Артёмовска и уничтожении нескольких складов с боеприпасами.