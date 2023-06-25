Москва, 25 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили под Харьковом склад боеприпасов украинской мехбригады, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — заявил он.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Кушугума Запорожской области и склад боеприпасов украинской 60-й механизированной бригады в Херсонской области.

Также Конашенков рассказал, что ВСУ продолжили попытки атак на четырёх направлениях: донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском. По словам представителя Минобороны РФ, потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих. На донецком направлении Украина потеряла до 430 военных, на краснолиманском — до 130 украинских солдат.