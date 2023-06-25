Москва, 25 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение суток продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщил 25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На брифинге 25 июня он выступил с официальной сводкой Минобороны о текущей ситуации на фронте. По его словам, потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих. На донецком направлении Украина потеряла до 430 военных, на краснолиманском — до 130 украинских солдат.

Конашенков также рассказал, что российские войска отразили десять атак ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Были уничтожены склады боеприпасов украинских войск в Херсонской, Запорожской областях, а также под Харьковом.

Накануне Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении. Ведомство проинформировало, что после обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесён удар высокоточным оружием.