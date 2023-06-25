Москва, 25 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска отразили десять атак ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На донецком направлении в районе города Артёмовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что это происходило в районах населённых пунктов Курдюмовка, Дубово-Василевка, Орехово-Василевка, Зализнянское и Ягодное (ДНР).

Кроме того, по словам Конашенкова, ещё четыре атаки ВСУ было отражено около населённых пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Первомайское (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что ВСУ в течение суток продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили свыше 170 военнослужащих.