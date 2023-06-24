Киев, 24 июня, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Украине выгодно, чтобы в России была полноценная гражданская война, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Нам было бы выгодно, чтобы гражданская война была полноценной в России», — сказал он. Подоляк добавил, что следующие 48 часов покажут, как будут развиваться события в России.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент. Россия не даст повториться сценарию 1917 года, когда внутренние распри и интриги стали причиной утраты огромных территорий и начала гражданской войны, подчеркнул глава государства.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.