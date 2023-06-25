Бийск, Алтайский край, 25 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Подросток пострадал в городе Бийске в результате нападения собаки породы алабай, прокуратура и следственный комитет начали проверку. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Евгения Новоженина/РИА Новости Собака породы алабай

Собака напала на 14-летнего мальчика 25 июня. Подростку потребовалась медицинская помощь.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении краевой прокуратуры в Telegram-канале.

Подросток рыбачил на берегу реки, когда на него набросилась собака. После инцидента он вернулся домой, семья вызвала полицию и скорую помощь.

Собака укусила школьника за левое предплечье, медики обработали и перевязали рану, уточнили на городской станции скорой медпомощи.

Сотрудники полиции поймали алабая. Хозяин собаки неизвестен. Вероятно. животное сорвалось с цепи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Свердловской области собака бойцовской породы искусала десятилетнего мальчика на пляже. Хозяйка собаки не только не помогла ребёнку, а накричала на него. Мальчику вызвали скорую, его мать после происшествия обратилась в полицию.

В Нижегородской области женщина погибла в результате нападения цепной собаки. Когда она вышла во двор частного дома, чтобы покормить животное, собака набросилась на неё и загрызла.

В связи со случаями нападений собак на людей депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, обязывающий владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание. Также предлагается запретить физическим лицам разводить таких собак.