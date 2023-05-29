Богородск, Нижегородская область, 29 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Собака в Богородске Нижегородской области загрызла свою 26-летнюю хозяйку, вышедшую, чтобы её покормить. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что, по предварительной информации, днём 28 мая женщина в доме по улице Герцена в Богородске вышла на придомовую территорию для кормления находившейся на привязи собаки.

«Неожиданно животное набросилось на хозяйку, от полученных ранений женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту ведётся доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая в деревне Сальково в Новомосковском административном округе Москвы обнаружили изуродованное тело мужчины. По информации следователей, он упал на своём участке и потерял сознание. На обездвиженного мужчину набросилась его овчарка, которую он несколько дней не кормил.

В Тюмени 22 мая представители органов правопорядка начали проверку по заявлению девушки о нападении на неё собаки, которая гуляла без намордника с хозяином. Ранее в интернете появилось видео, на котором собака с окровавленной мордой кидается на двух девушек.