Париж, 25 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что наступательные действия ВСУ должны принудить президента России Владимира Путина к переговорам с Киевом, активно обсуждают читатели французской газеты Le Figaro. В комментариях они раскритиковали Макрона.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Чтобы вести переговоры, вы должны быть в состоянии ведения переговоров, а вы каждый день подливаете масло в огонь. Это безумие», — написал комментатор Patrick Charvet.

Его поддержал другой комментатор, отметивший, что «украинскую армию разрывают на части российские линии обороны». В таких условиях, считает он, президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся вернуться за стол переговоров.

«А ведь это русские призывают Зеленского к переговорам», — добавил читатель с ником Alexandre Le Grand.

«Запад подразумевает под «переговорами» безоговорочный уход России из Крыма и Донбасса, а также принятие Украины в НАТО. Это не переговоры, а капитуляция», — заявил Fabrizio Corbera.

Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам, добавил читатель с ником JO au MS.

«Он никогда ничего не поймёт», — посетовал Kokotop.

«Оценки» Макрона такие же, как и сам Макрон. Плакать об этом бесполезно», — добавил Oskar Lafontaine.

«Очередная потерянная возможность промолчать», — продолжил критику Макрона Beijingren.

Другие пользователи заявили, что Макрон ещё успеет подать в отставку, чтобы не позорить французов. Ему стоит попытаться уладить конфликт, а не выступать против России, заключили они.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что именно Киев, а не Москва, отказывается от переговоров по урегулированию конфликта. Он напомнил, что переговоры с Россией запретил своим декретом Зеленский.

Макрон в недавнем интервью телеканалу France 24 заявил, что готов говорить с Путиным, если российский лидер изъявит такое желание, но сам звонить ему не будет. Он выразил мнение, что Путин пойдёт на переговоры на условиях Киева в результате «украинского контрнаступления».