Париж, 23 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным, если российский лидер изъявит такое желание. Об этом он сообщил 23 июня в интервью телеканалу France 24.

Panoramic/Global Look Press Президент Франции Эмманюэль Макрон

Он отметил, что если Владимир Путин ему позвонит, то он, конечно, ответит.

«У меня нет причин звонить самому. Идёт украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придёт время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником», — заявил французский президент.

По его словам, в настоящее время возобновление диалога возможно лишь при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире.

Как передавало ИА Регнум, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС неуместно, по мнению МИД России, потому что участие французского лидера не вписывается в мероприятие ни по одному из параметров встречи, а носит лишь деструктивный характер.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС. Так Рябков прокомментировал желание президента Франции посетить встречу глав стран объединения в ЮАР. Замглавы МИД напомнил, что окончательное решение остаётся за принимающей стороной, но ему должны предшествовать консультации и учёт мнения всех участников. Россия не скрывает свой подход и уже сказала о нём коллегам из ЮАР.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня попросил лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Президента ЮАР эта просьба удивила, однако южноафриканская сторона пока ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить мировым лидерам посетить саммит объединения.