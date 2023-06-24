Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. На главном автовокзале Ростова-на-Дону 24 июня были отменены все рейсы, продажа билетов также не производится, сообщается в официальном Telegram-канале автовокзалов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«На 24.06 все автобусные рейсы от Главного автовокзала и на Главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится», — сказано в сообщении.

Ранее приобретённые билеты можно сдать в течение 30 дней, добавили представители автовокзалов.

Ранее в некоторых регионах страны было частично отменено движение междугородних автобусов. В частности, власти ДНР сообщили о приостановке автобусного сообщения с Москвой и Ростовом-на-Дону. В Москве предупредили о задержках отправления некоторых рейсов на южном направлении, а в Подмосковье призвали воздержаться от поездок на некоторых маршрутах автобусов в Серпухове и Коломне.

Власти ряда регионов на фоне введения режима контртеррористической операции (КТО) в трёх субъектах Федерации предупредили об ограничении движения по федеральным трассам. На ряде участков трассы М-4 «Дон» въезды закрыты или ограничены. В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд этой трассы из-за перекрытия нескольких её участков.

В РЖД, в свою очередь, сообщили, что все железнодорожные вокзалы в России работают в штатном режиме, а все поезда следуют по расписанию. В пресс-службах аэропортов Москвы, а также незакрытых из-за проведения СВО аэропортов в южной части страны заявили о продолжении работы в обычном режиме.

24 июня в национальном антитеррористическом комитете объявили о введении режима КТО для пресечения возможных попыток совершения терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области.