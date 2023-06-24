Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей, сообщил 24 июня пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону

По её словам, которые приводит РИА Новости, выезд из области свободен, ограничений передвижения на территории региона нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 июня власти Ростовской области приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие два дня. Также жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам города и призвали оставаться дома в целях безопасности.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко призвал горожан исключить поездки в центральную часть Ростова-на-Дону и не оставлять детей без присмотра.