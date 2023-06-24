Красногорск, 24 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Движение было частично перекрыто на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым». Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

02мвд. рф На автотрассе.

«Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение было ограничено на мостах через реку Оку: на 118-м км трассы М-4 «Дон», на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым».

Ранее в Минтрансе региона просили граждан 24 июня воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Также обратили внимание на то, что был перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

Как передавало ИА Регнум, в Москве и Подмосковье объявлен режим контртеррористической операции.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, которые застряли в пробках на автотрассе М-4 «Дон». Он настоятельно попросил жителей не выезжать на эту трассу.

Глава региона пояснил, что в настоящее время в связи с ограничениями движения на нескольких участках федеральной автотрассы, а именно около Шахт, Батайска, Миллерово, Каменска-Шахтинского скопилось большое количество автотранспорта, в результате образовались многокилометровые пробки.